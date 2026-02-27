大瀬良は28日からの楽天2連戦（倉敷）に登板予定だ。前回18日ロッテ戦は2回無失点と好投したが、オープン戦本格化を前にギアチェンジを図る構えで「直球の出力と、一つ一つの球種の精度をまだ上げていかなくてはいけない。実戦で結果を残しながら、課題をつぶしていきたい」と話した。25日の春季キャンプ打ち上げの際、新井監督は開幕ローテーションについて白紙を強調。チーム投手陣最年長の立場も確立されていないだけに「も