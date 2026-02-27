◇球春みやざきベースボールゲームズオリックス0―0西武（2026年2月26日SOKKEN）上々の無失点“デビュー”だ。オリックスの新外国人投手、ジェリーが26日の西武との練習試合（SOKKEN）で対外試合初登板した。先発で2回を投げ最速149キロ、被安打1の無失点と危なげない投球を披露した。試合は4回終了時で降雨ノーゲームとなったが、披露した投球に偽りはない。MLB史上最長身2メートル13に加えて、長い腕。2回に12球粘りな