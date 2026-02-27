北村匠海が主演を務める連続ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』が、4月期のフジテレビ月9ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：北村匠海、松村北斗、竹内涼真、妻夫木聡らが刻んだ名演2025年に活躍した男性俳優たち 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師