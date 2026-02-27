侍ジャパンの井端監督は、上位と明言しているドジャース・大谷の打順について「どれが一番いいのか、アナリストと話し合っている」と説明した。近藤が22、23日の壮行試合で1番に座っており、大谷は2番に入る可能性がある。指揮官は「ジグザグだと相手が迷うところもある」と全体のバランスを考慮し決めていく。