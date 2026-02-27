テレビ朝日のニュース番組「有働Times」（日曜後8・56）の特別企画「レジェンド＆スター」の第9弾が3月1日に放送され、侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64）が登場する。メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの有働由美子（56）の取材に、教員経験があることから用意された黒板に板書しながら答えていく。監督生活で学んだことを「正しいことはない」と記す。ドジャース・大谷翔平（31）の二刀流についても“生みの親”