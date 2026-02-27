坂本は、3月6日に初戦を迎える本大会で、菊池とバッテリーを組むことが濃厚となった。宮崎事前合宿の最終日だった24日にはブルペン入りした左腕のボールを受け、前日25日にもバンテリンドームでの非公開練習で行われたライブBP（実戦形式の打撃練習）で菊池とバッテリーを組んで調整を進めた。「いろんな確認。“こういう時はこうしたい”とか、“こんなふうに”というのがあった。皆さんも楽しみにしてもらったらいいんじゃな