日本野球機構（NPB）は26日、左脚付け根の張りを訴えていたパドレス・松井裕樹投手（30）がWBC出場を辞退し、中日・金丸夢斗投手（23）を追加選出すると発表した。金丸はバンテリンドームでの全体練習に合流し「急きょ選出いただき、世界一に貢献できるように全力でやっていきたい」と意気込んだ。関大時代にも井端監督に招集され、昨年11月の強化試合ではWBC球やピッチクロックなど大会ルールも経験。大谷ら大リーガーと対面し