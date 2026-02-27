プロボクシングWBA世界スーパーフライ級11位の佐野遥渉（あゆむ、LUSH）が4月19日にキルギスでWBA世界同級暫定王者デビッド・ヒメネス（コスタリカ）に挑戦することが26日、発表された。昨年10月の前戦で判定勝ちし、WBAアジア同級王座（国内未公認）を獲得し初の世界ランキング入りを果たした22歳は「（挑戦は）まだ早いという声もあるが、このチャンスを一発でつかみ取りたい」と自信満々に話した。