侍ジャパンの広島・小園は、21年まで広島で同僚で、公私で慕うカブスの鈴木と5年ぶりに同じユニホームを着る。「しっかりイジってもらった。アメリカで野球をされているので、いろんなことを聞いて良い材料になる」大谷が合流したことにも「テレビで見ている方。ロッカーに一緒にいること自体普通じゃない」と感激していた。