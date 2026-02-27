ドジャース・大谷翔平投手（31）が26日、バンテリンドームで侍ジャパンの練習に合流した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での世界一連覇へ向け、プロフェッショナルとしての勇姿を見せると宣言。27日にフリー打撃を披露することも予告し、鈴木誠也外野手（31）との共同会見では軽妙なやりとりで爆笑をさらった。チームは27日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・中日戦に臨む。午後3時8分。全選手の