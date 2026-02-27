アシックスジャパンは、アドバイザリースタッフ契約を結ぶカブス・鈴木がWBCで着用予定のスパイクを公開した。「勝色」とされる濃紺に白のラインが入ったデザインでかかと部分には日の丸が施されている。グリップ力を保ちながら足への負担が少ないスパイクで、鈴木は「足にしっかりフィットするので、あたかも足とスパイクが一体化しているような感覚があります」などと語った。