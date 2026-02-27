ＪＲ北海道などが建設した札幌・桑園エリアの新たな賃貸マンションと商業施設が、２月２６日に報道陣に公開されました。廊下の先にある広々とした窓が開放感を演出します。札幌市中央区北３条西１２丁目に完成したマンションの内覧会です。７８戸が入る賃貸専用で、ＪＲ北海道などが温浴施設の跡地で開発を進めていました。 隣の３階建ての商業施設には手軽に運動ができるフィットネスクラブのほか、皮膚科や歯科、ドラッグスト