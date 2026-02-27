ドジャースの大谷は24日までの宮崎事前合宿でアドバイザーを務めたパドレスのダルビッシュから連絡をもらったことを明かした。「残念ながら入れ違いで会うことはなかったけど、“勝ち進んだらマイアミに行くよ”という話はされていた」。チームは準々決勝以降をフロリダ州のマイアミで戦う。大谷は「来ていただければチームとしても士気が上がる」と再会を心待ちにしていた。