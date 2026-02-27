中国メディアの環球時報は24日、「高速鉄道が中国人の帰省を変える」とするフランスのオンラインマガジン、Slateの記事を紹介した。記事はまず、中国の鉄道は毎日約2000万人の乗客を運び、春節（旧正月）に伴う40日間の特別輸送態勢「春運」期間の鉄道利用者は5億人を超え、その80％を高速鉄道が請け負っていると紹介した。そして、中国の高速鉄道の総延長が昨年12月に5万キロに達したことに触れ、「これは地球を一周するのに十分