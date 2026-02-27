D組の強豪も、このバットで撃破する。侍ジャパン合流2日目のレッドソックス・吉田が、フリー打撃で4階席のドコモ「d払い」の広告を直撃する推定130メートルの特大弾を放った。これがメジャーリーガーの「Dazzle」（輝き）。一発は「時差ぼけの影響でまだちょっとふわふわしている」という状態で打った。打球はきょう27日にお披露目されるバンテリンドームに新設された「ホームランウイング」のはるか上を通過した。ビクタス社