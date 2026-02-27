今季にJ2いわきから加入したJ2新潟のMF大西悠介（24）が、3月1日の敵地での今治戦で出場時間を延ばそうと燃えている。開幕から3試合連続途中出場中で、激しい球際の戦いが予想される今治戦では特長のデュエルの強さを発揮して、今季初の連勝に貢献する。開幕戦の7分から、11分、25分と試合を追うごとに出場時間を延ばしている大西。「デュエルは自分の良さ。与えられた時間で勝利に貢献したい」と意欲をにじませ、宮崎市内で行