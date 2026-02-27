自画自賛に終始した演説とは裏腹に、トランプ米大統領の政権運営の行き詰まりは明らかだ。その現実を直視しないばかりか、さらなる強権発動で米国と世界に混乱を広げようとしていることを懸念する。トランプ氏が米連邦議会で一般教書演説を行った。政権復帰から１年間で「歴史に残る大転換を達成した」と述べ、内政と外交の両面で成果を上げたと主張した。「驚異的な経済回復を遂げた主因の一つ」として高関税政策を挙げた