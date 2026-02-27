「社会保障国民会議」と銘打ったにもかかわらず、年金、医療、介護などの制度改革の議論は後回しになるという。また、初会合に出席した政党は限られ、有識者も不在では違和感が拭えない。この会議で消費税減税の議論が拙速に進むことを懸念せざるを得ない。衆院選圧勝の勢いに任せて安易に減税に踏み切れば、将来世代に禍根を残そう。政府が「社会保障国民会議」の初会合を開いた。高市首相は「給付付き税額控除の導入まで