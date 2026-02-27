［ニッポンクライシス］第１部「インフラ」＜３＞「学校は生徒にとって安心安全な場所でないといけないのに……」。５９０人が学ぶ千葉県銚子市の県立銚子商業高校。普通教室棟４階の廊下に置かれた雨漏り受けのバケツの前で、宮内輝久校長（６１）は声を落とした。１９００年（明治３３年）創設の同校は、春夏通算２０回の甲子園出場を誇る野球の名門としても知られる県内屈指の伝統校だが、相次ぐ入札不調による改修工事の遅