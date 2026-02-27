27日の中日との壮行試合（バンテリンドーム）はオリックスの宮城が先発する。前回大会にも出場し、大谷とはウオーミングアップの時に話をする姿があり「久しぶりに話せて良かった。野球の話です」とうれしそうだった。本番では第2、第3先発の役割が想定され「ケガなく貢献できるように。必死にアピールして、全力投球したい」と気合を込めた。