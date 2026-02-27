住信ＳＢＩネット銀行の円山法昭社長は読売新聞のインタビューに応じ、スマートフォンのアプリで、１００種類以上ある送金などの手続きを生成ＡＩ（人工知能）が代替・支援する邦銀初のサービスを始める方針を明らかにした。声だけでＡＩに指示ができ、円山氏は「スマホ操作が苦手でも、簡単にやりたいことができるようになる」と話した。月内に、生成ＡＩによるエージェント機能「ＮＥＯＢＡＮＫａｉ」を同銀のアプリに導入