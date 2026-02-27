厚生労働省は、違法薬物の流通や密売に関する情報を分析する麻薬取締部の機能を強化する。「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」が違法薬物の取引に使用している秘匿性の高い通信アプリなどの情報を関東信越厚生局麻薬取締部に集約し、新たに導入する分析機器で解析する。担当の麻薬取締官も増やし、迅速な捜査で中心人物の摘発につなげる。近年、化学物質を合成して作られた違法薬物の使用が若者らの間で広がり、売買に