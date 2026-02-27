「練習試合、オリックス０（降雨コールド）０西武」（２６日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）チーム最年長４１歳で今季からコーチを兼任しているオリックス・平野が、初の対外試合となった西武戦で予定の１回を三者凡退に仕留めた。新球のカットボールに手応えを示しつつ「今のままじゃ１軍の戦力にはなれない。悪くはなかったが、もっと完成度を高めていければ」と意欲的に語った。岸田監督は「雨で心配したが、無事に帰って来て