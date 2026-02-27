無念を晴らす舞台がついにやってきた。ドジャース・大谷と並んでの会見。カブスの鈴木は「選ばれるのは凄く光栄だし、やっぱりうれしい。そのために頑張ってきたし、気持ちも高ぶっている。あとは、やるだけ」と言葉に感慨を込めた。ちょうど3年前の日本時間2月26日は左脇腹を負傷した日だった。出場を辞退し、大会中はベンチに鈴木のユニホームが飾られ、自身も不振の村上に激励のメッセージを贈るなどした。今度は同じユニホ