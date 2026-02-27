「ゆっくりと、むらなく温めるのでまろやかな味わいが楽しめます」と話すピーコック魔法瓶工業の山中啓輔さん「魔法瓶の技術で手軽な家飲み時間を提供したい」。2024年8月にピーコック魔法瓶工業が発売した「酒燗器」（販売価格は6578円）が好評だ。電源不要の卓上湯煎式。湯の量を変えるだけで好みの温度に調節でき、保温もできる。開発した山中啓輔（やまなか・けいすけ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信社＝増井杏