アジアロードレース選手権最終戦ラウンド6 タイランド。アジアナンバーワンを決めるこの大会で、國井勇輝選手（SDG Team HARC-PRO）が優勝しました。そのあと行われた岡山大会でチャンピオンが確定。ダブルエントリーしていた全日本ロードレース選手権ST1000クラスでもチャンピオンに輝くなど、大きく飛躍しました。世界に挑戦する國井選手とは、どんなライダーなのか。その魅力に迫り