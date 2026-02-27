福岡県行橋市で26日深夜「飲酒運転ではないか」という通報のあった車を捜していた警察は該当する車を運転していた男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。警察によりますと「飲酒運転ではないか」という通報のあった車を捜していた警察は行橋市下稗田で26日午後11時50分ごろ該当する乗用車を発見し停止を求めました。車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の6倍を超えるアルコールが検