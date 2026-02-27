フリーアナウンサー・有働由美子（５６）が、３月１日放送のテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」（日曜・後８時５６分）９０分拡大スペシャルで侍ジャパン前監督・栗山英樹さん（６４）の半生を振り返る。これまでも王貞治さんや松井秀喜さんといったそれぞれの世界で功績を残してきた人物たちにインタビューしてきた「レジェンド＆スター」企画の第９弾。今回は、プロ野球殿堂入りを果たした名将の素顔に迫る。栗山さんは２０１２