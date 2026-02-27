巨人の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が２６日、２４歳の誕生日を迎え、開幕ローテ奪取を誓いに立てた。残り約１か月に迫ったシーズンに向け「（打者から）逃げずに勝負することが一番大事」と力強く決意表明。阿部監督も普段から提唱する「困ったらど真ん中」を体現し、１年目から不動の地位を確立する。ドラ２・田和、ドラ３・山城からバースデーケーキを食べさせてもらうと、白い歯がこぼれた。「おいしいです」と竹丸。柔和な