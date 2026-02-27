オリックス・九里亜蓮投手（３４）が２６日、開幕投手への熱い気持ちを打ち明けた。２７日の練習試合・韓国ロッテ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で対外試合初登板を予定。「ここからはもう実戦をイメージして、いろんな球種を投げていきます」と力を込めた。山下らとともに開幕投手の候補でもあるベテラン右腕。「１年間ローテーションを守ることは当然ですし、自分が開幕に投げるつもりで準備しています。（開幕戦で）投げたい思いも強く持