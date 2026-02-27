俳優の北村匠海（２８）が、４月１３日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時）で地上波連ドラ初主演することが２６日、分かった。北村が「ずっとやりたかった」という教師役に初挑戦する。物語は、福井県にある水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話がベース。新米高校教師（北村）が生徒に伴走する中で、自身も成長していく姿を描く。北村は、月９での地