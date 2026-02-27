週末の出走馬が２６日、確定した。３月３日付で定年引退を迎える調教師７人が、いよいよラストウィークを迎える。西園正都調教師（７０）＝栗東＝は、オーシャンＳ（２８日、中山）のフィオライア、ビッグシーザーをはじめ、１８頭の大攻勢で有終Ｖを目指す。思いを込めて、ラストウィークは１８頭の大攻勢をかける。西園正調教師は土曜に７頭、日曜に１１頭がスタンバイ。「今までこんなに使ったことあったっけ？と思うほど