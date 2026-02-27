AIをどう描くかを、観客参加型の舞台で体感できる公演が上演されます。『エデン〜博士の愛したロボット〜』は、ロボットの記憶を観客との対話でほどいていく構成が軸です。3月14日夜公演では、AI小説で知られる北条風奈さんのトークショーも加わり、物語の読み解きがさらに深まります。 ファントム座「ホワイトデーイマーシブシアター エデン〜博士の愛したロボット〜」 公演期間：2026年3月14日〜202