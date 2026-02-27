楽天の古謝樹投手（２４）が２８日に行われる広島（倉敷）とのオープン戦で先発予定であることが２６日、分かった。３年目の左腕は昨季、チームトップタイとなる７勝を挙げ、今季の開幕投手の候補にも挙がっている。１１日に行われた日本ハムとの練習試合では、２回２安打１失点、最速１４９キロをマークしていた。大役を射止めるため、歩みを進めていく。