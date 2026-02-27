阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が、３月３日のＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラＤ）で来日初登板する可能性が２６日、浮上した。昨季メジャーで３勝した１９１センチの長身左腕。先発すれば、大谷（ドジャース）との対戦も実現濃厚で、実力を示す絶好の機会となる。沖縄・宜野座キャンプでは２度、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。１９日の登板では打者のべ１２人を安打性２