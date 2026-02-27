フリーアナウンサー・有働由美子がMCを務めるテレビ朝日系『有働Times（タイムズ）』が、90分スペシャルとして3月1日午後8時56分から放送される。【写真】大谷翔平選手の“二刀流”について問題提起する栗山英樹今回は、有働キャスターがじっくりと人物の本質に迫る特別企画《レジェンド＆スター》第9弾。ゲストは、2023年のWBCで日本代表を14年ぶりの世界一に導き、今年1月にプロ野球殿堂入りを果たした球界のレジェンド・栗