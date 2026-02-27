柏は13クラブが争奪戦を繰り広げた中大のDF常藤奏（3年）の27年からの加入が内定した。高い身体能力と得点力を兼ね備えた大型右サイドバックで、昨年は全日本大学選抜にも選出。特別指定選手として今季中のデビューも期待される。最注目選手を射止めたロドリゲス監督は「選手が魅力に感じてくれるスタイルを表現したいし、レイソルに来たいと思われるクラブであり続けたい」と目を細めた。