実力派キャスター有働由美子（56）がMCを務める「有働Times（タイムズ）」が3月1日午後8時56分〜10時半まで、90分スペシャルとしてテレビ朝日系列で放送される。深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」第9弾は、侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64）をゲストに迎える。ドジャース大谷翔平の才能を開花させ、23年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では日本を14年ぶりの世界一に導いた。そして今年1月には、野球殿堂