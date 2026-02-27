クアラルンプール拠点のAKB48の海外姉妹グループ、KLP48の行天優莉奈（26）がこのほど取材に応じ、昨年末に完成した専用劇場の注目ポイントを語った。今春の公演開始を見据えてクアラルンプールの商業施設「ららぽーとBBCC」内にプレオープン。48グループ最新劇場で、年明けからはイベントなども開催して、本格稼働へ準備を進めている。行天はAKB48劇場などでもおなじみのメンバーの壁写真エリアや桜で彩られた通路を通ってステー