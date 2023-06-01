開幕から3戦負けなしで首位に立っており、城福監督は28日の横浜M戦へ向けて「成長あるのみ。成長へ向けては勝利が一番。自信は勝ち点が促す」と連勝継続を訴えた。前節町田戦でDF林とFW松橋が故障し、苦しい状況。それでも「新たに出る選手やベンチに入る選手がこのチャンスを逃したくないと思ってやれるか、チャレンジする空気をつくりたい」とチーム内の競争をあおる考えだ。