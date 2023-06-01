WBCに出場するキューバの野球ソフトボール連盟が25日（日本時間26日）、代表関係者が米政府からビザ（査証）の発給を拒否されたと発表した。拒否されたのは大会に同行する予定だった同連盟の会長、事務局長や投手コーチら8人。同連盟は「決定はスポーツの基本的な原則と、大会の趣旨に反している」などとする声明を出した。選手のビザは全員分発給済みで、28日（同3月1日）に米アリゾナ州に入り、練習試合を行う予定。3月6日