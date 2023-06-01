お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。自動車の運転免許を持っていないと明かした。この日は「運動神経バツグン＆運動音痴な女が大集合！」と題し、著名人がスタジオに集結。川村はMCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「運動神経悪いもんな？」と聞かれると「はい」と答え、「運転お下手なのか？」には「免許取れなかったです」