ES細胞によるミニ精巣作製のイメージ大阪大や横浜市立大のチームは26日、雄マウス由来の胚性幹細胞（ES細胞）から精巣の機能を再現したミニ臓器（オルガノイド）を試験管内で作製し、不妊のマウスに移植して精子を得ることに成功したと米科学誌サイエンスに発表した。得られた精子を卵子と受精させ、子が生まれることも確認した。世界初の成果で、人に応用できれば男性の不妊治療につながる可能性がある。大阪大の吉野剛史特任