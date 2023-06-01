アメリカのコロンビア大学は26日、国土安全保障省の職員が虚偽の申告をして学生寮に侵入し、学生1人を拘束したと発表しました。コロンビア大学の発表によりますと、26日朝、国土安全保障省の連邦捜査官が大学の学生寮に侵入し、学生1人を拘束したということです。捜査官は建物に入る際、「行方不明者」の捜索を名目に虚偽の申告をしたとみられています。コロンビア大学は「大学の非公開区域への立ち入りには司法令状または召喚状が