アメリカのヒラリー・クリントン元国務長官は、性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐって、連邦議会の委員会に対し証言し、「エプスタイン氏に会ったことはない」などと強調しました。アメリカのヒラリー・クリントン元国務長官は26日、連邦議会下院の監視・説明責任委員会の委員らに対し、富豪のエプスタイン元被告との関係について証言しました。証言は非公開で行われましたが、ヒラリー氏はSNSに証言