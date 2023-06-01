ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」でスタメン出場。4回1死満塁の好機で二塁打を放ち、出場3試合連続安打を記録した。初回、1死二、三塁の好機で迎えた第1打席。マーリンズ先発の左腕・ギャレットが投じた初球インコースの直球には手を出さず1ストライク。2球目の外角へ逃げるシンカーを打ちに行ったが、捉えることができず三ゴロに倒れた。5−1の3回、先