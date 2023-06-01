札幌・東警察署は2026年2月26日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、札幌市に住む無職の男（21）を逮捕しました。男は26日午後0時5分ごろ、自宅で20代の妻に対し、包丁を向けて脅迫した疑いが持たれています。午後0時15分ごろ、男が自ら「妻に包丁をあてた」と通報し、男は駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。警察によりますと、2人は離婚話で口論となっていて、男は「殺してあげる」などと言い、妻の体に包丁をあてたというこ