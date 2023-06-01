北海道・小樽警察署は2026年2月26日、北海道青少年健全育成条例違反（淫行等の禁止）の疑いで、小樽市に住む無職の男（42）を逮捕しました。男は2月21日、自宅で神奈川県に住む16歳の少女に対し、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、少女の関係者から行方不明届が出され、捜索していたところ、男の自宅に少女がいるのを警察官が発見したということです。2人はSNSを通じて知り合い、少女が男の家を訪れてい