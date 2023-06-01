来月4日に台湾との女子アジア杯初戦を控える女子日本代表「なでしこジャパン」のMF浜野まいか（21＝トットナム）が26日、開催地オーストラリアからオンライン取材に応じ、好調を宣言した。「サッカーがこんなに楽しかったんだと思えるくらい、毎日が充実している。コンディションもバッチリ」。1月に出場機会を求めてチェルシーから期限付き移籍。新天地で先発に定着し、15日のアストンビラ戦で移籍後初得点を決めた。過密日程だ