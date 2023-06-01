日本競輪選手会静岡支部は26日、昨年9月に発生した竜巻によって被害を受けた牧之原市に義援金25万1498円を贈った。昨年12月の伊東温泉記念競輪と今月の静岡記念競輪でブースを設置し、ファンに呼びかけて集めたもの。支部長の鈴木良太（48）が牧之原市役所榛原庁舎を訪れ、「少しでも役立てば」と杉本基久雄市長に手渡した。国内最大級の風速75メートルの竜巻で1300世帯以上が被災し、70棟以上が全壊。市長から、資料や写真